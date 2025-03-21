«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 1 056 0

Дмитрий Песков прибыл на прощание с Бедросом Киркоровым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента находится в глубоком трауре.

На прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым приехал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Уникальный человек — ветеран войны, человек искусства. Мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве в Болгарии. Он поднял общественность, с тем, чтобы не дать этот памятник снести. Он поддерживал талантливых молодых людей, ну и действительно был уникальным человеком, поэтому я считаю своим долгом с ним попрощаться», — заявил Песков.

Церемония прощания великого артиста прошла в храме Христа Спасителя в Москве — на ней присутствовали как семья и близкие Киркорова-старшего, так и множество знаменитостей и политиков и даже посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин.

Народного артиста Российской Федерации не стало 18 марта в возрасте 92 лет — причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров принял решение отменить все ближайшие концерты в связи со смертью своего отца.

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«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью

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