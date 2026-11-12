«Другой мальчик»: погибшему Соседову нашли замену

Такменев определился с заменой Сергея Соседова в шоу «Суперстар!»

Вадим Такменев раскрыл первые подробности нового сезона шоу «Суперстар!». Команда уже приступила к подготовке проекта, премьера которого запланирована на 30 января. Одной из главных неожиданностей станет изменение состава жюри: место Сергея Соседова, погибшего в сентябре, займет другой участник. Кто именно присоединится к судьям, телеведущий пока не уточнил.

О переменах Такменев рассказал в личном блоге, опубликовав совместную фотографию с певицей Линдой. Исполнительница хитов «Ворона» и «Мало огня» также появится в новом сезоне. Правда, поклонникам артистки не стоит рассчитывать на ее участие в судейской коллегии. Вадим отдельно подчеркнул, что Светлана Гейман, выступающая под псевдонимом Линда, не будет оценивать конкурсантов.

«Начали работу над новым сезоном „Суперстар!“ с любимой Линдой. Будут сюрпризы. Открываю вам секреты», — написал телеведущий в своих соцсетях.

При этом главная интрига связана именно с будущим составом жюри. Такменев дал понять, что команда уже определилась с человеком, который займет место Соседова.

«В жюри будет другой мальчик», — коротко сообщил он, не став раскрывать имя нового участника.

«Заменить его невозможно»: что говорил Такменев после смерти Соседова

Заявление телеведущего особенно примечательно на фоне его прежних слов о коллеге. Еще во время обсуждения судьбы проекта после трагедии Такменев категорически отвергал возможность полноценной замены музыкального критика. По его словам, Соседов был настолько своеобразной личностью, что найти человека с аналогичной манерой поведения и оценок попросту невозможно.

На прощании с журналистом Вадим также говорил о том, насколько важную роль тот играл в жизни команды. Телеведущий вспоминал, что Соседов был бесстрашным, неоднозначным и настоящим не только перед камерами, но и за их пределами.

«Заменить его невозможно, потому что он был такой один», — признавался Такменев.

Продюсер рассказывал и о привычке критика оставаться на съемочной площадке после окончания работы. Пока остальные участники команды разъезжались по домам, Сергей мог в одиночестве сидеть в гримерке до трех-четырех часов ночи. Такменев признавался, что ему жаль, что коллега, возможно, не всегда чувствовал, сколько людей его ценили и любили.

Однако теперь создателям проекта предстоит продолжать работу без одного из самых заметных членов судейской коллегии. Судя по словам телеведущего, новый участник не станет копией Соседова, а займет освободившееся кресло в следующем сезоне.

Линда возвращается на большую сцену

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Появление Линды в новом сезоне также может стать заметным событием для поклонников российской эстрады. В последние годы певица оказалась в центре громких разбирательств, связанных с авторскими правами на песни и конфликтом с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Несмотря на непростую историю отношений с музыкальной индустрией, артистка продолжила творческую деятельность и возобновила гастроли.

Однако осенью исполнительница столкнулась с очередными изменениями в концертных планах. В конце октября она сообщила об отмене выступлений, которые должны были пройти в двух странах. Концерты в Казахстане, запланированные на ноябрь, и Узбекистане, намеченные на декабрь, не состоятся.

Теперь Линда появится в телевизионном проекте, хотя и не в качестве судьи. По словам Такменева, зрителей ждут сюрпризы, а имя нового члена жюри пока остается загадкой.

Последние съемки и трагедия в Нерюнгри

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Музыкальный критик приехал в город Нерюнгри в Республике Саха (Якутия), чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Однако до начала мероприятия произошла трагедия.

В гостинице Соседов упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, где врачи провели операцию, продолжавшуюся около трех часов. Медики диагностировали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Несмотря на усилия специалистов, спасти журналиста не удалось.

Трагедия стала тяжелым ударом для коллег, поклонников, а главное — матери критика. Прощание с ним состоялось 30 сентября в Москве. Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом.

В последние месяцы жизни Сергей продолжал участвовать в съемках телевизионного проекта. Именно поэтому создатели «ВИА Суперстар!» решили не исключать его из уже отснятого сезона. Как ранее объяснял Такменев, все выпуски с участием критика были записаны еще летом 2026 года, до его гибели. Команда сохранила первоначальный монтаж, включая эмоциональные и спорные эпизоды с участием журналиста. Кроме того, зрителям подготовили специальный видеопрофайл в память о нем.

Такменев подчеркивал, что для команды было принципиально важно показать Соседова таким, каким его знали зрители, а не пытаться переписать историю проекта после случившегося.

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