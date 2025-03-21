Набиуллина раскрыла отношение к шуткам про свою работу

В Интернете фраза главы Центробанка об «отрицательном темпе роста» стала своего рода «мемом».

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина нормально относится к «мемам» о своей работе, особенно, если они смешные. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально», — добавила она.

Образ Набиуллиной используют для различного рода шуток. Ее фотографии с улыбкой обычно находятся на фоне денег, а фраза об «отрицательном темпе роста» стала коронной. Помимо этого, Comedy Club выпускали юмористической ролик, где Набиуллина якобы исполняет песню певицы Дарьи Зотеевой (INSTASAMKA) «За деньги да».

Между тем Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% в третий раз подряд. Инфляционное давление удалось несколько снизить, но оно все еще остается на достаточно высоком уровне. Сберегательная активность граждан страны остается также высокой, а рост кредитования все еще сдержанный.

Инфляция за январь и февраль снизилась и составила в среднем 9,1% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, когда текущий рост цен составлял 12%. На 17 марта годовая инфляция составила 10,2%.

Следующее заседание ЦБ РФ по размеру ключевой ставки планируется провести 25 апреля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России хотят ужесточить правила выдачи ипотеки.