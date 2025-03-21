Будьте добрее: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 марта

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 24 по 30 марта.

Основная энергия недели (Карты Таро — Повешенный, Паж Пентаклей)

5-tv.ru

В ближайшие семь дней может быть застой в проектной деятельности и рабочих вопросах. Возможно, какие-то новые идеи нужно будет поставить на паузу и немного выдохнуть. Повешенный подсказывает, что будет ощущение беспросветного тупика.

Может казаться, что выхода из проблемы не существует, однако Паж Пентаклей уверенно говорит, что это не так. Вы способны изменить ситуацию, если будете гибкими и открытыми к новым направлениям. По сути карта Пажа Пентаклей говорит, что надо на время отказаться от своего профессионализма, а взглянуть на мир глазами ребенка.

Придется выйти из зоны комфорта. Да, это тяжело и неприятно, но попробовать что-то новое на неделе абсолютно необходимо. Только так вы будете по-настоящему двигаться вперед. Багаж знаний пополнится, и вы расширите свой опыт в различных сферах.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Туз Пентаклей)

5-tv.ru

Лучшая карта из всех возможных на денежную прибыль! Поздравляем, финансы будут течь к вам рекой. Все мечты и планы реализуются, вам вернут долги или подарят прекрасные вещи. Не исключено, что некоторые выиграют в лотерею или в каком-то турнире.

У кого-то бизнес резко пойдет в гору, покупателей или пользователей услугами станет тьма. Обязательно придет помощь свыше. Ждите, неделя будет очень прибыльной.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Умеренность, Шестерка Кубков)

5-tv.ru

Расклад несет добро и позитив тем, кто искренен в своих намерениях и порывах. Если у вас добрые и глубокие чувства к партнеру, то неделя сложится удачной в ваших отношениях. Но если вами движет лишь страсть и похоть, то скоро в чувствах начнется разлад. Вы можете начать ссориться из-за того, что другой человек хочет связать вас крепкими узами, а в вашей голове лишь мысли о физическом влечении.

Для тех, кто хочет построить счастливый союз, опасаться нечего — вас ждет крепкая ментальная связь с любимым человеком. Конфликты будут сглажены, и в семье наступит мир.

Одинокие люди могут ждать попытку возвращения бывших партнеров. Однако надо помнить, почему вы решили закончить отношения, и не поддаваться на глупые манипуляции. Вероятно, возвращение экс-любимого нужно не для того, чтобы построить свою судьбу, а научиться говорить «нет», когда это действительно необходимо.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Десятка Кубков)

5-tv.ru

Можно выдохнуть — в сфере здоровья неделя предвещает хорошее самочувствие и прекрасное настроение. Для тех, кто долго болел, наконец может наступить ремиссия. Совсем скоро все наладится, начался этап постепенного набора жизненных сил.

Однако совсем забивать на здоровье нельзя, если у врачей есть какие-то указания, то их необходимо выполнять. И ни в коем случае нельзя позволять себе находиться в состоянии стресса, так как именно он является источником большей части болезней. Чем меньше мы нервничаем по-пустякам, тем легче и спокойнее нам жить.

Совет на неделю (Карта Таро — Королева Кубков)

5-tv.ru

У вас есть прекрасный шанс добиться искренних успехов, если вами будут двигать добрые и искренние порывы. Многие могут завидовать и пытаться сбить вас с пути, но нельзя опускаться до их уровня и делать всякие гадости. Как правило, именно из-за зависти многие упускают искреннее счастье. Нужно уметь сочувствовать и сострадать другим.

Чтобы не произошло проблем, не поддавайтесь на провокации. Ваша агрессия может выйти боком. Нужно оставаться в покое и здравомыслии, и тогда вы сможете управлять своей жизнью и эмоциями.

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