В ритме свободы: Гарик Сукачёв выступит на фестивале GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025

Его выступление станет рок-кульминацией фестиваля.

Легенда российского рока Гарик Сукачёв выступит на долгожданном GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025. Главный автомобильный фестиваль лета вобрал в себя дух драйва, а также живой музыки. Мероприятие пройдет 26–27 июля на автодроме «Игора Драйв».

«Рок-н-ролл — это дух свободы, а свобода — это дорога! Куда она ведет? Туда, где любят жизнь и не боятся идти ва-банк!» — провозгласил легенда отечественной рок-сцены.

Концерт артиста запланирован на 27 июля, он станет роковой кульминацией фестиваля. На мероприятии также будет возможность посмотреть гонку на выносливость REC «Игора Драйв» и соревнования по дрифту RDS Open. В ходе фестиваля пройдет выставка редких автомобилей «Автокультура», соревнования «Формула Студент» и выставка дрэгстеров и промодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы VK Fest 2025 объявили 70 артистов, которые выступят на фестивале этим летом. Отмечается, что впервые на сцену VK Fest выйдут артисты Юлия Савичева, Zoloto, Элли на маковом поле, Whole Lotta Swag, Lida и Marytale.

В этом году фестиваль впервые пройдет в Челябинске. Перед гостями 14 июня выступят Три дня дождя, «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и Баста.