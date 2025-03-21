Мощный пожар разгорелся возле железнодорожной станции в Петербурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 32 0

Возле железнодорожной станции в Петербурге вспыхнул мощный пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Огонь распространился внутри металлического ангара.

Рядом с железнодорожной станцией «Предпортовая» в Санкт-Петербурге разгорелся мощный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В металлическом ангаре размером 10×20 м. происходит горение по всей площади», — сказано в сообщении.

В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие. На месте происшествия работают 24 специалиста и пять единиц техники. Уточняется, что ситуация становится более напряженной ввиду того, что на территории ангара находятся газотранспортные баллоны.

Детали инцидента уточняются. Неизвестно, что стало причиной возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв. Площадь пожара быстро увеличивалась и в итоге составила десять тысяч квадратных метров. Два человека пострадали. Инцидент произошел в процессе тушения — разгерметизация горящего резервуара привела к взрыву нефтепродуктов и выбросу горящей нефти. Три единицы специальной техники получили повреждения, двое специалистов были ранены.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Резкие перепады: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
23:38
Над Воронежской областью уничтожено несколько вражеских беспилотников
23:30
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
23:13
Мощный пожар разгорелся возле железнодорожной станции в Петербурге
23:00
Трамп заявил об обсуждении прекращения огня на Украине и территориальных вопросов
22:45
«Тонкий баланс»: глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за военных конфликтов

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп