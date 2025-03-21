Мощный пожар разгорелся возле железнодорожной станции в Петербурге

Огонь распространился внутри металлического ангара.

Рядом с железнодорожной станцией «Предпортовая» в Санкт-Петербурге разгорелся мощный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В металлическом ангаре размером 10×20 м. происходит горение по всей площади», — сказано в сообщении.

В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие. На месте происшествия работают 24 специалиста и пять единиц техники. Уточняется, что ситуация становится более напряженной ввиду того, что на территории ангара находятся газотранспортные баллоны.

Детали инцидента уточняются. Неизвестно, что стало причиной возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв. Площадь пожара быстро увеличивалась и в итоге составила десять тысяч квадратных метров. Два человека пострадали. Инцидент произошел в процессе тушения — разгерметизация горящего резервуара привела к взрыву нефтепродуктов и выбросу горящей нефти. Три единицы специальной техники получили повреждения, двое специалистов были ранены.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.