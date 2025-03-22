Зеленский и Ермак признали, что Незалежная не войдет в состав НАТО.

Украинские власти согласны на проведение президентских выборов. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Такер Карлсон напомнил, что «российская позиция заключается в том, что нынешний лидер Украины не избран, и поэтому невозможно заключить соглашение с этой страной». Затем он спросил Уиткоффа, состоятся ли, по его мнению, выборы на Украине.

«Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил спецпосланник Трампа.

Он также добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в значительной степени признали, что Незалежная не войдет в состав НАТО.

Вероятно, в течение недели вступит в силу соглашение о прекращении боевых действий в Черном море.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уиткофф рассказал о дружбе Путина и Трампа. После того, как американский лидер получил пулевое ранение, российский коллега молился за него. Также Владимир Путин преподнес Трампу в подарок портрет, написанный известным российским художником.