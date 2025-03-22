Молился за него после покушения: Уиткофф рассказал о дружбе Путина и Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 206 0

Уиткофф: Путин ходил в церковь после покушения на Дональда Трампа

уиткофф о путине

Фото: Alex Brandon/AP/TASS

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Российский лидер однажды сделал коллеге щедрый подарок.

После того, как на президента США Дональда Трампа было совершено покушение, российский лидер Владимир Путин молился за него. Об этом рассказал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Путин ходил в церковь после покушения на Дональда Трампа», — заявил Уиткофф.

Он добавил, что Путин и Трамп — друзья. Президент РФ однажды попросил знаменитого российского художника написать портрет Дональда Трампа, который затем передал Уиткоффу, как подарок американскому лидеру.

«Я вернулся домой, передал это послание нашему президенту и вручил картину. И он был явно тронут этим», — сказал спецпосланник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США. Они состоятся 23 марта в Джидде. За круглым столом будут обсуждаться вопросы прекращения огня на Украине. Американская сторона ждет, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в результате переговоров. Делегацию США на переговорах в Саудовской Аравии возглавят советник Трампа Майк Уотлц и госсекретарь страны Марко Рубио.

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