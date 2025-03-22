Во Франции чиновницу отстранили за танцы под рэп с угрозами Макрону

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 43 0

Видео уже удалено из популярной соцсети.

Во Франции чиновницу отстранили от работы за танцы под рэп против Макрона

Фото: Reuters/Yves Herman

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Госслужащую из города Истр на юге Франции Франсуа Бернардини отстранили от работы на неопределенный срок после того, как в поле зрения местных властей попало видео в TikTok, на котором она танцует под песню с угрозами в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщила Le Figaro.

Отмечается, что видео, о котором идет речь, было «опубликовано членом ее семьи в частном порядке». Рэп-трек в ролике «особенно задел» мэрию города, пишет газета.

«Слова этой песни и действия, которые их сопровождают, особенно шокируют в том контексте, где выборные должностные лица все чаще подвергаются угрозам и преследованиям. Это никоим образом не может быть приравнено к юмору», — говорится в заявлении.

Местные власти заключили, что этот инцидент должен показать опасность социальных сетей «при неправомерном использовании».

Видео, которое больше не доступно в социальной сети, а в публикации не упоминается песня, однако случай получил широкую огласки во французских соцсетях. Пользотвели утверждают, что в треке действительно есть призывы «убить Эммануэля Макрона» («faut tuer Emmanuel Macron»).

Во Франции, как сообщал ранее 5-tv.ru, люди вышли на демонстрации против поддержки Украины. Макрон решил не только поставить Киеву вооружение, но и отправить военных в зону конфликта.

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