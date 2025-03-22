Сербия отозвала свой голос за антироссийские санкции и извинилась перед РФ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

Вице-премьер Вулин назвал случившееся ошибкой и заявил, что его страна не хотела «обижать своих друзей».

Сербия отозвала свой голос за антироссийские санкции и извинилась перед РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Сербия отказалась присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил лично вице-премьер республики Александр Вулин.

По словам политика, поддержка Сербией антироссийской резолюции во время голосования в Генассамблее ООН была чудовищной ошибкой. Чтобы загладить свою вину, власти страны немедленно отозвали свой голос, дабы, как выразился Вулин, «не обижать друзей».

В ответ же секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что российская сторона очень ценит мужественность и стойкость Сербии, выступающей против коллективного Запада. Кроме того, Россия видит твердый настрой Белграда развивать российско-сербские связи, даже несмотря на давление других европейских государств.

Ранее 5-tv.ru ссобщал, что президент Сербии Александр Вучич дал поручение провести расследование в связи с распространением фейков о ходе протестов в стране, чем вызвал недовольство других стран Европейского Союза.

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