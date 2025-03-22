«На что способна воля»: Ченнинг Татум показал, как набирал и сбрасывал вес ради ролей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Ченнинг Татум показал, как набирал и сбрасывал вес ради ролей

Ченнинг Татум показал, как худеет и набирает вес для каждой роли

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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По словам американского актера, так быстро меняться ему помогали тренер и хорошая генетика.

Американский актер Ченнинг Татум рассказал о том, как он набирал и сбрасывал вес при подготовке к съемкам в различных проектах. Артист продемонстрировал результаты, разместив снимки на своей странице в социальных сетях.

На одной из фотографий Татум показал свой нынешний вес — 92 килограмма. Затем можно увидеть снимок, где актер весит 106 килограммов — в тот момент он готовился к съемкам в фильме «Жозефина». На третьем фото артист весит 78 килограммов — ему пришлось похудеть для кинокартины «Кровельщик».

По словам Ченнинга, кардинально менять форму ему помогали тренер, нутрициолог и хорошая генетика.

«Когда смотрю на эти снимки, поражаюсь, на что способны человеческое тело и воля», — написал он.

При этом актер добавил, что больше не желает набирать вес для роли, поскольку с годами становится все сложнее от него избавляться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Анна Хилькевич похвасталась результатами похудения после родов. Звезда похвасталась своей фигурой, опубликовав откровенную фотографию, на которой позирует в купальнике. В подписи она сообщила, что уже достигла отметки в 51 килограмм.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

«На что способна воля»: Ченнинг Татум показал, как набирал и сбрасывал вес ради ролей

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Фото: Instagram*/channingtatum

2/3

Фото: Instagram*/channingtatum

3/3

Фото: Instagram*/channingtatum

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