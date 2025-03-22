Папа Римский Франциск впервые выйдет на публику после пяти недель болезни

Папа римский Франциск в воскресенье 23 марта впервые за пять недель выступит на публике после длительного лечения от воспаления легких. Об этом, со ссылкой на Ватикан, сообщило международное информационное агентство Reuters.

Понтифик планирует впервые более чем за месяц показаться общественности, чтобы дать благословение из окна своей палаты в римской больнице Джемелли, в стенах которой священнослужитель борется с двусторонней пневмонией,.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая потребовала тщательного лечения. За время пребывания в больнице Папу видели публике лишь однажды: на фотографии, опубликованной Ватиканом на прошлой неделе, понтифик запечатлен во время молитвы в больничной часовне.

Как сообщил прессе кардинал Виктор Мануэл Фернандес, Папе Римскому потребуется длительная реабилитация, чтобы он смог в полной мере восстановить свою речь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что священники по всему миру обеспокоены загадочным пророчеством XVI века, которое обрывается на временах правления Папы Франциска.