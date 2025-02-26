«Соединитесь в молитве»: католики отреагировали на пророчество о последнем папе

Состояние понтифика остается тяжелым.

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве в разговоре призвали соединиться в молитве о здоровье 88-летнего Папы Римского Франциска, а не обсуждать «пророчества о папах» и конце света. Во время беседы с изданием Газета.ру там напомнили, что в этот трудный момент важно поддержать понтифика добрым словом, а не тратить время на слухи и пророчества.

Папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей 14 февраля. Спустя неделю его состояние ухудшилось, понтифику потребовалась дополнительная медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом и необходимости переливания крови.

На фоне ухудшения здоровья понтифика в интернете стали распространяться слухи о неком пророчестве, согласно которому он может быть последним папой, а за его смертью якобы наступит либо конец католической церкви, либо конец всей цивилизации.

«Пророчество о папах», которое в народе связывают с именем архиепископа св. Малахии, впервые было опубликовано в 1595 году и содержит 112 фраз, описывающих будущих понтификов. Некоторые считают, что Франциск — это «Петр Римлянин» из заключительных строк пророчества, что придает дополнительную интригу его нынешнему состоянию.

«(Относительно пророчеств. — Прим. ред.) боюсь, тут нечего комментировать. Ни слухами, ни пророчествами церковь не занимается», — ответили изданию в информационной службе Архиепархии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние Папы Римского Франциска остается тяжелым.