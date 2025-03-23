«Все будут виноваты»: Айза рассудила о скандале с Алексеем Чумаковым

Не все подписчики поддержали блогера.

Бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай категорично высказалась в Telegram-канале о неоднозначном интервью с участием исполнителя Алексея Чумакова.

Блогер намекнула о нарциссической стороне характера певца.

«У нарциссов есть одна черта — они никогда не признаются. Все будут виноваты, все заказали, все ненавидят такого великого человека, но признать свою сущность они просто не в состоянии в связи с психическим сложением мозга», — написала в посте Айза.

Однако подписчики инфлюенсера выразили сомнения в том, что подобное могло стать причиной произошедшего в сети скандала. При этом отдельная часть пользователей заявила, что рассматривать Чумакова как нарцисса — это чересчур. По мнению людей, артиста, исходя из интервью, возможно критиковать лишь за грубое отношение.

В беседе с моделью Светланой Бондарчук Чумаков рассказал о начале романа с певицей Юлией Ковальчук. По его словам, в тот момент при выборе девушки он полагался на простой критерий, сформулированный им как «вдул бы или не вдул». Многие зрители шоу после услышанного заявили, что не ожидали такого от артиста и разочаровались в нем.

Позднее Алексей пошутил, что якобы стал жертвой абьюза со стороны общественности, а затем и вовсе рассудил об умственных способностях тех, кто выражал критику в его адрес.

Отношениям Ковальчук и Чумакова уже 17 лет. У звездной пары две дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Чумаков высказался о хейтерах в сети. Исполнитель посчитал их результатом стороннего злого умысла и заказом.