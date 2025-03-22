«Кто-то меня не любит»: Алексей Чумаков высказался о хейтерах в сети

Поклонники возмущены пошлыми высказываниями певца в адрес жены.

Певец Алексей Чумаков считает атаку хейтеров в сети результатом чьего-то злого умысла. Об этом артист заявил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Кто-то меня очень сильно не любит, и ботофирмы никто не отменял», — поделился Чумаков.

По словам артиста, неизвестный создает заказы на негативные комментарии, которые появляются под выпуском интервью Светланы Бондарчук с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук.

«Слово „заказал“ не очень хорошее, но потратился на это, скажем так. Я на это не обращаю никакого внимания», — подчеркнул он.

Артист заявил в скандальном интервью, что в отношениях с женой Юлией Ковальчук он не чувствует ни вины, ни обязательств, несмотря на резкие высказывания о том, как он ее выбрал.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии типа «вдул бы» или «не вдул бы». Назовем так — «вдул с последствиями», — сказал Алексей в скандальном интервью.

Юлия, сидя рядом с ним, лишь улыбалась. Однако поклонники, мягко говоря, не оценили такую откровенность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чумаков ответил на критику после своего интервью о жене.