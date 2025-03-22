«Кто-то меня не любит»: Алексей Чумаков высказался о хейтерах в сети

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Певец Алексей считает себя целью заказной атаки из-за негативных комментариев

Алексей Чумаков искренне уверен, что его кто-то заказал, отсюда и атака хейтеров

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники возмущены пошлыми высказываниями певца в адрес жены.

Певец Алексей Чумаков считает атаку хейтеров в сети результатом чьего-то злого умысла. Об этом артист заявил во время прямого эфира в социальных сетях.

«Кто-то меня очень сильно не любит, и ботофирмы никто не отменял», — поделился Чумаков.

По словам артиста, неизвестный создает заказы на негативные комментарии, которые появляются под выпуском интервью Светланы Бондарчук с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук.

«Слово „заказал“ не очень хорошее, но потратился на это, скажем так. Я на это не обращаю никакого внимания», — подчеркнул он.

Артист заявил в скандальном интервью, что в отношениях с женой Юлией Ковальчук он не чувствует ни вины, ни обязательств, несмотря на резкие высказывания о том, как он ее выбрал.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии типа «вдул бы» или «не вдул бы». Назовем так — «вдул с последствиями», — сказал Алексей в скандальном интервью.

Юлия, сидя рядом с ним, лишь улыбалась. Однако поклонники, мягко говоря, не оценили такую откровенность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чумаков ответил на критику после своего интервью о жене.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область
21:14
«Могу сказать одно»: Никас Сафронов оценил подарок Путина Трампу
20:55
У ВСУ возникла острая нехватка американских ракет ATACMS
20:36
Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
20:15
«Кто-то меня не любит»: Алексей Чумаков высказался о хейтерах в сети
20:06
Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

Сейчас читают

«Чтобы земля была пухом»: Немоляева горько переживает смерть Голубкиной
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп