«Геноцид белого населения»: Маск высказался о политике в ЮАР

Глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск полагает, что от крупной политической партии Южно-Африканской Республики поступают призывы к геноциду белого населения страны.

«Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых», — отметил бизнесмен в социальной сети.

К тому же, по словам американского предпринимателя, власти ЮАР уже приняли закон, по которому разрешается изымать имущество у белых людей по усмотрению правительства и не оплачивать данные действия.

По мнению Маска, система спутниковой связи Starlink не может получить лицензию для работы на территории ЮАР, так как он сам «не темнокожий», что противоречит приоритетам государства.

В январе текущего года президент ЮАР Сирил Рамафоса утвердил законопроект, исходя из которого власти могут при определенных обстоятельствах гарантировать «нулевую компенсацию» взамен земельному имуществу при его экспроприации по решению государства в интересах общества. На это Маск задал вопрос главе ЮАР о действующих там «расистских законах» в отношении земельной собственности.

Ранее 5-tv.ru писал, как Илон Маск ввел моду на «небрежную» политику.