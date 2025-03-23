ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожье

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Анна Криушина
Анна Криушина 41 0

ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Запорожской области

запорожье

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Объект получил значительные повреждения.

Массированный артиллерийский удар по электроподстанции в Запорожской области был нанесен со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель губернатора региона по внутренней политике Антон Тицкий.

«В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен по подстанции в Пологовском районе. По словам Тицкого, объект получил значительные повреждения.

«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов», — добавил чиновник.

Ситуация остается на контроле у местных властей, которые оценивают ущерб и принимают меры для восстановления работы энергообъекта, заключил Антон Тицкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по машине главы района Курской области Николая Волобуева во время развоза хлеба. Волобуев получил акубаротравму, его уже осмотрели медики. Жизни чиновника сейчас ничего не угрожает, от госпитализации он отказался.

Тема:
Спецоперация
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