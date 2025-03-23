Лена Перминова шокировала подписчиков видео с сыном в ванне

Пользователи интернета осудили модель Лену Перминову, выложившую в социальных сетях видео, на котором она принимает ванну вместе со своим трехлетним сыном Александром.

Посмотрев ролик подписчики предположили, что бывшая возлюбленная предпринимателя Александра Лебедева, была в этот момент обнажена.

На видео сын Перминовой задается вопросом, откуда он появился на свет, на что мама отвечает, что до своего рождения он был у нее «в животике».

«Волшебный возраст, когда ты целая вселенная! Как же я обожаю… Каждой маме в такие моменты хочется остановить мгновение, правда? Эти наши разговоры обо всем, детская чистая неповторимая непосредственность», — умилялась Перминова в подписи к видео.

Умиление звезды оценили не все ее подписчики, хотя некоторые пользователи в комментариях и предположили, что возможно, на модели надет купальник, который просто не видно в кадре.

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