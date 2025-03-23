В Японии объявили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров в двух префектурах

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NHK: в двух префектурах Японии произошли лесные пожары

В Японии объявили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров в двух префектурах

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Pfeifer

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Огонь продолжает распространяться.

Лесные пожары охватили два региона Японии — префектуры Эхимэ и Окаяма. Об этом 23 марта сообщил телеканал NHK.

В городе Имабари, расположенном в префектуре Эхимэ, бушует сильный пожар, который быстро распространяется. Власти города приняли решение об эвакуации всех жителей близлежащего района Нагасава и призвали местных жителей искать укрытие в безопасных местах. В общей сложности эвакуация затронет 381 местных жителя.

Кроме того, огонь охватил около десяти гектаров земли в районе города Окаяма в одноименной префектуре. Местные власти также объявили об эвакуации и просят жителей покинуть опасные зоны.

В связи с ситуацией, руководство префектур обратилось к силам самообороны Японии, которые должны помочь в тушении лесных пожаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация с природными пожарами в России резко ухудшается. За последние сутки несколько регионов оказались охвачены огнем. Пока МЧС удается держать ситуацию под контролем.

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