В Японии объявили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров в двух префектурах
NHK: в двух префектурах Японии произошли лесные пожары
Фото: www.globallookpress.com/Bernd Pfeifer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Огонь продолжает распространяться.
Лесные пожары охватили два региона Японии — префектуры Эхимэ и Окаяма. Об этом 23 марта сообщил телеканал NHK.
В городе Имабари, расположенном в префектуре Эхимэ, бушует сильный пожар, который быстро распространяется. Власти города приняли решение об эвакуации всех жителей близлежащего района Нагасава и призвали местных жителей искать укрытие в безопасных местах. В общей сложности эвакуация затронет 381 местных жителя.
Кроме того, огонь охватил около десяти гектаров земли в районе города Окаяма в одноименной префектуре. Местные власти также объявили об эвакуации и просят жителей покинуть опасные зоны.
В связи с ситуацией, руководство префектур обратилось к силам самообороны Японии, которые должны помочь в тушении лесных пожаров.
Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация с природными пожарами в России резко ухудшается. За последние сутки несколько регионов оказались охвачены огнем. Пока МЧС удается держать ситуацию под контролем.
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?