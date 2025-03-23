Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США

Переговоры стартуют утром в понедельник.

Представители Российской Федерации уже находятся в столице Саудовской Аравии и готовы к началу диалога с американскими коллегами. Соответствующее заявление сделал один из членов делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд», — поделился он информацией.

Прежде советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц назвал ключевые вопросы, которые обсудят на переговорах российская и американская стороны.

В частности, делегации рассмотрят возможность прекращения боевых действий на Украине, а также стабилизации ситуации в акватории Черного моря, в том числе с целью возобновления возможности осуществлять по нему торговые перевозки.

Вместе с Григорием Карасиным руководить российской экспертной группой был также назначен советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Владимир Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США, исходя из их богатого опыта подобной работы.