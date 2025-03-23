Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

Сенатор Карасин: делегация РФ прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с США

Фото: Рыженко Андрей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры стартуют утром в понедельник.

Представители Российской Федерации уже находятся в столице Саудовской Аравии и готовы к началу диалога с американскими коллегами. Соответствующее заявление сделал один из членов делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд», — поделился он информацией.

Прежде советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц назвал ключевые вопросы, которые обсудят на переговорах российская и американская стороны.

В частности, делегации рассмотрят возможность прекращения боевых действий на Украине, а также стабилизации ситуации в акватории Черного моря, в том числе с целью возобновления возможности осуществлять по нему торговые перевозки.

Вместе с Григорием Карасиным руководить российской экспертной группой был также назначен советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Владимир Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США, исходя из их богатого опыта подобной работы.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Пушистый врач: пет-терапия завоевывает сердца людей по всему миру
21:50
«Зачем?» — Поплавская осудила блогера Апачева
21:30
Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США
21:08
Женщина погибла в результате взрыва в здании полиции в Одесской области
20:45
«Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
20:22
«Мама, я русская»: дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне

Сейчас читают

ВСУ ударили по машине главы района Курской области во время развоза хлеба
Женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП с Porsche в Москве
Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп