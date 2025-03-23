Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США

Сенатор Карасин: делегация РФ прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США
Фото: Рыженко Андрей/ТАСС
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Переговоры стартуют утром в понедельник.
Представители Российской Федерации уже находятся в столице Саудовской Аравии и готовы к началу диалога с американскими коллегами. Соответствующее заявление сделал один из членов делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС.
«Делегация прибыла в Эр-Рияд», — поделился он информацией.
Прежде советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц назвал ключевые вопросы, которые обсудят на переговорах российская и американская стороны.
В частности, делегации рассмотрят возможность прекращения боевых действий на Украине, а также стабилизации ситуации в акватории Черного моря, в том числе с целью возобновления возможности осуществлять по нему торговые перевозки.
Вместе с Григорием Карасиным руководить российской экспертной группой был также назначен советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Владимир Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США, исходя из их богатого опыта подобной работы.
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