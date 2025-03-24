Для блогеров введут штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Соответствующие поправки могут принять уже 25 марта.

Блогеров начнут штрафовать за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре планируется введение штрафов на территории РФ. Данная мера распространится на блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, не выполнившим требование официальной регистрации, но разместившим посты для получения прибыли.

По информации «Известий», соответствующие поправки Государственная дума может принять 25 марта, рассматривая законопроект о внесении изменений в статью 12 закона «О противодействии экстремистской деятельности» и закон «О рекламе».

Зампред профильного комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный подчеркнул, что будет введена ответственность для распространителей рекламы, нарушающих требования, действующие с января текущего года.

«В частности, речь идет о том, что владелец аккаунта, имеющий более 10 тысяч подписчиков, не имеет права размещать у себя рекламу, если у него нет регистрации в реестре Роскомнадзора. Теперь за невыполнение этого требования им будут грозить штрафы», — пояснил собеседник.

По новым поправкам, которые вносятся в статью 38 закона «О рекламе», за раскрутку контента без предварительной регистрации штраф составит до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

В Госдуме отметили, что такие нормы согласованы с Минэкономразвития, Минцифры, Минфина и ФАС.

К тому же, исходя из законопроекта, под запрет попадет публикация рекламы в иностранных соцсетях — Instagram* и Facebook*, а также X. Нарушение требования будет сопровождено штрафом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роскомнадзор запросил Telegram удалить запрещенные наборы стикеров. В случае отказа мессенджеру грозит штраф до 4 миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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