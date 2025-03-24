Более 150 судебных исков подали на администрацию Трампа за пару месяцев

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Президента обвиняют в пренебрежении законом.

В первые месяцы президентства на администрацию Трампа подали более 150 исков

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Администрация президента США Дональда Трампа через два месяца после его вступления в должность получила более 150 судебных исков, которые оспаривают его политические решения. Об этом в своем материале написало агентство Bloomberg.

По информации источника, американские судьи на регулярной основе выносят решения, в которых говорится о превышении Трампом его полномочий. Они указывают, что глава государства не согласовывал политические шаги с Конгрессом.

К тому же основная часть исков связана с ужесточением политики в отношении мигрантов, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. При этом в судах с особой периодичностью оспариваются массовые увольнения государственных служащих, вызывающие недовольство среди населения.

Администрация Трампа обвиняется в несоблюдении приказов суда, а также в пренебрежении законом. Несмотря на это, во время выступления перед Конгрессом США Трамп оптимистично заявил об успехах своей администрации, достигнутых за период работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор в отношении Трампа.

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