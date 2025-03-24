Девять дней майских праздников: в Госдуме поделились схемой продления отдыха

Чиновник предлагает взять в качестве отпуска последние дни апреля.

В текущем году россияне смогут отдохнуть в период с 26 апреля по 4 мая при условии, если возьмут три дня отпуска в конце второго весеннего месяца. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

В текущем году 1 и 2 мая считаются нерабочими днями на официальном уровне. При этом с учетом выходных, которые выпадают на 26 и 27 апреля, оформив отпуск с 28 по 30 апреля возможно обеспечить себе отдых на девять календарных дней. Таким способом поделился собеседник с РИА Новости.

По словам Гаврилова, предложенная им мера абсолютно легальна на территории России и является особой возможностью для продления отдыха на первую майскую неделю.

Однако, по дополнению чиновника, отпускные дни, рассчитанные на конец апреля, нужно в обязательном порядке утверждать с работодателем, а также они должны своевременно соответствовать установленному графику.

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