Сотрудник контрольно-надзорного органа России задержан ФСБ за госизмену

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России задержали по подозрению в государственной измене сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Следствие установило, что мужчина на конфиденциальной основе сотрудничал с представителями Украины. Он содействовал в деятельности против безопасности России.

Удалось выяснить, что в 2024 году он передал данные о работе по защите объектов промышленности и энергетики приграничных территорий, а также о расположении войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении россиянина уголовное дело по факту государственной измены. Мужчина был заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене за передачу данных Украине.

Мужчине поступили в Telegram-канале сообщения от скрытого номера. Неизвестный представился сотрудником из главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины.

По его заданию задержанный осуществлял сбор и передачу сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. По данным следствия, эта информация была необходима Киеву для нанесения ракетных ударов.