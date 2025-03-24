Президент НИЦ займет должность по указу главы государства Владимира Путина.

Руководитель НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ. Об этом на заседании научно-экспертного совета сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Как отметил государственный деятель, президент НИЦ займет должность по указу главы государства Владимира Путина.

«Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии», — сообщил помощник лидера России в начале совещания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказывал, как европейские страны попытаются сорвать восстановление диалога между Россией и США. По его словам, особенно активными в этом будут прибалтийские государства.

Он также выразил уверенность, что, несмотря на усилия Европы, России и США удастся продолжить диалог и избежать вмешательства извне.