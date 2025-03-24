В Москве избили актрису Аллу Казакову

Актриса московского электротеатра «Станиславский» Алла Казакова подверглась нападению в столице. Об этом стало известно 5-tv.ru.

«По словам актрисы, ее ударили. Сейчас она думает над тем, чтобы обратиться в полицию», — сообщил источник.

Звезда сериала «Интерны» обратилась за помощью ночью. Она сама пришла в поликлинику, где у нее обнаружили закрытую черепно-мозговой травму и повреждение носа. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

К слову, Казакова служит в театре с 2014 года. До этого она работала в «Школе драматического искусства».

Актриса снималась в таких картинах, как «Подари мне жизнь», «Время собирать камни», «Кулагин и партнеры», «Иное», «Интерны», «Классные игры», «Хористка», «Последствия», «Супрематизм» и другие. Одной из последних работ Казаковой стала роль в сериале «Переведи ее через Майдан» 2024 года

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали в Москве с ножевым ранением. Инцидент случился в одном из столичных заведений. Бежецкая получила резаную рану голени после нападения незнакомца. По факту произошедшего организована проверка.