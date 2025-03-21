Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали в Москве с ножевым ранением. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, инцидент случился в одном из столичных заведений. Бежецкая получила резаную рану голени после нападения незнакомца. По факту произошедшего организована проверка.

Лялю Бежецкую называют королевой бурлеска. Она является основательницей российской бурлеск-школы. Артистка выступает на мероприятиях, организовывает шоу-программы и различные проекты. В ходе своих выступлений танцовщица удивляет зрителей шикарными образами и уникальными задумками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена народного артиста РФ Никиты Михалкова рассказала о его состоянии после новостей о госпитализации. По ее словам, режиссер чувствует себя хорошо, а ранее публиковавшаяся в ряде СМИ информация о госпитализации Михалкова из-за повышенного давления и проблем с сердцем является неверной. Михалкова подчеркнула, что ее муж периодически посещает медицинские учреждения, но в этом нет ничего необычного.

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