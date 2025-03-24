«Чуткий друг»: военкор «Известий» Денис Кулага отреагировал на смерть Александра Федорчака

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Дарья Корзина
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Военкор «Известий» Кулага вспоминает погибшего Федорчака как чуткого друга

Денис Кулага про Александра Федорчака

Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419

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Корреспондент погиб в зоне СВО.

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага в своем Telegram-канале прокомментировал трагическую смерть коллеги Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО 24 марта 2025 года.

«Не стало нашего молодого коллеги Саши Федорчака…» — написал военкор.

Александра знали как молодого, яркого, всегда готового помочь коллегу, который ставил команду и работу выше всего. Не раз он удивлял своей тактичностью и вниманием к окружающим.

«Помню его первую командировку в зону СВО в статусе корреспондента „Известий“. Первое, о чем он беспокоился — это не помешать своими съемками нашей команде», — вспоминает Кулага.

Особый подход Саши к работе и жизни не мог не запомниться. Он всегда стремился быть полезным, помогал коллегам, не жалея сил.

«Помню, как он помогал мне собрать сюжет про „фотографии артемовцев“, когда я с ранением лежал в больнице. Это не его сюжет был, но он не отказал, помог. Встретился с хозяевами фотографий, записал комментарии и передал „семейные сокровища“ вынужденным беженцам. И опять же, сделал это по зову сердца. Мог отказать, поехать домой отдыхать», — дополнил Кулага.

Александр родился в Феодосии, там же, в Крыму, начал свою карьеру. Его смерть стала тяжелым ударом для всех, кто знал его. Журналиста вспоминают как профессионала и человека с исключительным чувством ответственности и душевной теплотой.

Ранее 5-tv.ru писал о ранении военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

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«Чуткий друг»: военкор «Известий» Денис Кулага отреагировал на смерть Александра Федорчака

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