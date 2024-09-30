Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение под населенным пунктом Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом стало известно сегодня.

Согласно предварительным данным, FPV-дрон прилетел к военкору, когда он возвращался со съемок на квадроцикле. Кулага получил осколочные ранение обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей. При этом журналист помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам, которые сопровождали его. Сейчас Кулага находится в госпитале, его здоровью ничего не угрожает.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук. Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо, значит это было чудо», — сказал военкор.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре.