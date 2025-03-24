Военкор «Известий» скончался под обстрелами ВСУ 24 марта.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак верил в важность своей работы. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в разговоре с 5-tv.ru.

«Абсолютно был убежден, что его репортажи, его труд нужен людям. И вот сейчас, когда его нет, по-особому воспринимаешь то, что переживает сегодня Донецкая земля... Горько терять людей, которые уходят из жизни слишком рано. Но особенно важно говорить о тех, кто погиб, выполняя свой долг, будь то долг журналиста или гражданина. С Александром мы недавно обсуждали вопросы союзной повестки в Луганске, и я видел, как он был полностью предан своему делу», — добавил Мезенцев.

Государственный секретарь также отметил, что работа журналистов на фронте — это не только документирование событий, но и вклад в мир и безопасность региона.

Его смерть, по словам Мезенцева, стала еще одним подтверждением факта, что журналисты, как и военные, несут ответственность за правду, за право Донбасса жить по своей воле.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Федорчака.

«Склоняем голову. Очень горькая весть, но весть, которая заставляет по-особому задуматься и понимать, в том числе, значимость журналистской профессии», — заключил Мезенцев.

Александр Федорчак погиб 24 марта года в зоне СВО. Ему было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака.