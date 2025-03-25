Трамп заявил о согласовании сделки с Украиной по редкоземельным металлам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Reuters: Трамп сообщил о скором подписании сделки по металлам с Украиной

Трамп заявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США заявил, что надеется вскоре подписать соответствующее соглашение.

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении переговоров с Украиной по соглашению о разделе доходов от добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

Глава Белого дома также заявил на встрече с кабинетом министров, что ожидает в скором времени подписания соответствующего документа. По словам Трампа, Соединенные Штаты обсуждают с Киевом потенциал американских компаний, которые могли бы стать владельцами украинских электростанций.

«Мы говорим о демаркационных линиях, о власти, о собственности на электростанции. Некоторые люди говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам, потому что у нас есть опыт», — сказал он.

Пока Трамп налаживает связи и прикладывает усилия к реализации давнего плана завершения украинского конфликта, у него появляются проблемы на работе. Президента США, значительно меняющего политический курс администрации предшественника Джо Байдена, обвиняют в пренебрежении законом. Как писал ранее 5-tv.ru, на его команду поданы более 150 судебных исков.

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