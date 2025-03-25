В ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

В результате атаки ВСУ погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак и его коллеги с других каналов.

В ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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В ООН признали необходимость соблюдения законов на поле боя, чтобы освещающие военные действия журналисты и операторы могли продолжать свою работу, оставаться защищенными от целенаправленного огня и больше «никогда не становиться жертвами». Такое заявление сделал в интервью «Известиям» пресс-секретарь Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Я могу сказать вам, что это еще одно напоминание о рисках, которым подвергаются журналисты, публикуя репортажи в зонах конфликтов… Журналистов всегда следует уважать», — отметил он.

Накануне в Луганской народной республике (ЛНР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончался военкор «Известий» Александр Федорчак. Вскоре после этого стало известно о смерти оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Кроме того, тяжелое ранение получил корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Украинская сторона направила две ракеты HIMARS на автомобиль, а котором находились журналисты.

В своем комментарии относительно инцидента пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что у киевского режима звериная сущность, а также потребовала реакции ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН. Она предупредила о начале расследования по каждому инциденту и пообещала наказание для всех, кто причастен к убийствам представителей российской прессы. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело согласно статьям 105, 144 и 167 Уголовного кодекса РФ — об убийстве, воспрепятствовании профессиональной деятельности и имущественном ущербе.

Ранее, писал 5-tv.ru, корреспондент ТАСС пострадал при обстреле ВСУ в Курской области.

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