Корреспондент ТАСС пострадал при обстреле ВСУ в Курской области

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Осколочные ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов

Михаил Скуратов получил осколочные ранения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Курская область

Журналист в сознании и находится под наблюдением врачей.

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области. В агентстве уточнили, что угрозы жизни журналиста нет.

Инцидент произошел во время работы Скуратова в зоне, где продолжаются активные боевые действия. Несмотря на полученные травмы, он остался в сознании и находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщается на канале, гражданская машина с журналистами подверглась прицельному удару двумя ракетами HIMARS. Вместе с ними находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб, выполняя свой профессиональный долг.

До этого 5-tv.ru рассказывал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он доставлял хлеб местным жителям. Автомобиль был сильно поврежден, а Волобуев получил акубаротравму.

Тема:
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