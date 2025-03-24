Корреспондент ТАСС пострадал при обстреле ВСУ в Курской области
Осколочные ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Журналист в сознании и находится под наблюдением врачей.
Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области. В агентстве уточнили, что угрозы жизни журналиста нет.
Инцидент произошел во время работы Скуратова в зоне, где продолжаются активные боевые действия. Несмотря на полученные травмы, он остался в сознании и находится под наблюдением врачей.
Ранее 5-tv.ru писал, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщается на канале, гражданская машина с журналистами подверглась прицельному удару двумя ракетами HIMARS. Вместе с ними находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб, выполняя свой профессиональный долг.
До этого 5-tv.ru рассказывал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он доставлял хлеб местным жителям. Автомобиль был сильно поврежден, а Волобуев получил акубаротравму.
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