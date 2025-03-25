Мирошник: ВСУ вторую неделю подряд увеличивают обстрелы российских территорий

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

Киевский режим за прошедшие семь дней выпустил практически две тысячи боеприпасов по гражданским целям в РФ.

ВСУ начали чаще обстреливать территории России на фоне разговоров о мире

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Боевики ВСУ продолжают увеличивать обстрелы территорий России, несмотря на разговоры о стремлении к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях», — написал он.

Мирошник отметил, что с 17 по 23 марта в результате обстрелов пострадали 150 мирных жителей, среди них четверо несовершеннолетних. Помимо этого, погибли 16 человек. Наибольшее число тех, кто получил раны, зафиксировали в Донецкой народной республике (ДНР), Белгородской, Курской, Херсонской областях, а также на территории Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, по словам Мирошника, за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 1979 боеприпасов по гражданским целям в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия на ближайшем заседании Совбеза ООН намерена обсудить вопрос о гибели российских журналистов в результате атаки боевиков ВСУ.

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