Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Махачкале

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 59 0

Есть пострадавшие.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Махачкале. Инцидент на улице Гасанова в районе Редукторный.

По предварительным данным, всему виной — взрыв газа, в результате которого начался пожар. По информации 5-tv.ru, пострадали два человека, их госпитализировали. В каком они состоянии — неизвестно.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП. Судя по распространенным видео, пострадали несколько квартир. В соседних домах взрывной волной выбило стекла, повреждены припаркованные во дворе машины. На месте инцидента уже работают экстренные службы.

Прокуратурой Дагестана организована проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.87
-0.77 91.53
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
Мирошник: ВСУ вторую неделю подряд увеличивают обстрелы российских территорий
9:29
Мощный взрыв прогремел в квартире многоэтажки в Махачкале
9:27
Тарасова была права? Трусова взяла паузу в карьере из-за беременности
9:18
Бережет время, но крадет деньги: как заставить посудомойку «экономить»
9:14
Додон: руководство Евросоюза ведет объединение к развалу изнутри
9:05
Алкоголизм и бездетность: как сложилась жизнь актрис из сериала «Секс в большом городе»

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова
«Будем добиваться реакции»: Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп