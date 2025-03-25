Цена халатности: взрыв газа в Махачкале обнажил проблему незаконных застроек

Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. В здании выбиты стекла, машины под новостройкой засыпаны осколками и битым кирпичом.

По данным местных властей, дом, где произошло чрезвычайное происшествие, еще не был сдан в эксплуатацию, потому что был построен с нарушениями. Но, несмотря на это, люди там жили. После взрыва было эвакуировано более ста человек. О происходящем на месте происшествия рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Машины разбиты, стекла выбиты, стены домов обрушены — это последствия взрыва бытового газа в Махачкале. Эпицентр был в квартире на шестом этаже.

Момент взрыва засняли камеры наблюдения. Двор усыпан кирпичами и блоками. Они пробили крыши автомобилей. О силе взрывной волны можно судить по поступившим кадрам, окна выбиты во всех домах в округе.

«Я живу недалеко отсюда. Так тряхнуло, я думал, что это наш дом взорвался», — рассказал местный житель.

Так выглядят квартиры в доме напротив. Шамиль Хантуев проснулся от того, что в него полетели обломки стены.

«Я проснулся, глаза открываю и вижу, как сыпется стена. Все летит, все в пыли. От пыли был туман», — сказал житель дома, пострадавшего от взрыва газа, Шамиль Хантуев.

Очевидцы говорят, что хозяйка квартиры до того, как ее увезла скорая, рассказала, как все взлетело на воздух.

«Хозяйка квартиры только что объяснила, что почувствовала запах газа, включила свет и произошел взрыв», — рассказал один из жителей дома.

Жильцы рассказали, что газ к их дому подвели совсем недавно. Много лет им отказывали, потому что были допущены нарушения при строительстве.

«Нам подключили газ примерно месяц назад. Но подключили с трудом, потому что было очень много нарушений от самого застройщика», — поделилась жительница пострадавшего дома Рима.

Махачкалинские джунгли — так называют этот микрорайон горожане. Яркий пример хаотичной и плотной застройки. Здесь контролирующие органы не могли не замечать нарушения строительных норм. Многие дома уже заселены. Люди живут в незаконных постройках. У них нет документов. Мэр Махачкалы подтвердил, что этот дом — самострой.

«Это незаконно возведенный дом. И в реестре незаконно возведенных домов он у нас числился. По нему проводилась комиссия, но окончательного решения принято не было», — заявил глава города Махачкалы Юсуп Умавов.

Последние пять лет власти решают судьбу всех незаконных построек, в том числе и заселенных.

Таких домов, построенных по серым схемам, в Махачкале более четырехсот. Часть уже узаконили и ввели в эксплуатацию. По последней информации — 277 многоэтажек пока висят в воздухе. По ним окончательные решения в администрации еще не приняты. И этот дом как раз в том списке.

Спасатели сейчас разбирают завалы. Пострадавшие вместе с городскими властями подсчитывают ущерб. Вся необходимая помощь людям будет оказана.