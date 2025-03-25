В Кремле ответили, будет ли обнародовано содержание переговоров РФ и США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Песков: содержание переговоров России и США не будет обнародовано

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Встреча делегаций двух стран прошла 24 марта в Эр-Рияде.

Содержание переговоров России и США, которые прошли в Эр-Рияде, не будет обнародовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Официальный представитель Кремля объяснил, что в Саудовской Аравии были проведены технические консультации, поэтому их результаты не появятся в публичном поле.

«Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что по итогам встречи российская и американская стороны представили доклады — они будут проанализированы в Кремле и Белом доме. После этого, по словам Пескова, «можно будет говорить о каком-то понимании».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, обсуждая данную тему в эфире федерального телеканала, тоже не стал говорить о конкретном содержании российско-американских переговоров.

Однако отметил, что совместное заявление по итогам встречи России и США не было принято из-за позиции Украины. По его словам, это «весьма характерно и симптоматично».

Российские дипломаты прибыли в Эр-Рияд 23 марта и уже на следующий день приняли участие в 12-часовых переговорах с коллегами из США. Делегации планировали обсудить перспективу прекращения боевых действий в водах Черного моря, а также возобновление торговых перевозок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ журналистов из РФ.

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В Кремле ответили, будет ли обнародовано содержание переговоров РФ и США

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