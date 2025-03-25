Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ журналистов из РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 41 0

Накануне в зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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Реакция международного сообщества на многочисленные атаки боевиков ВСУ на российских журналистов является недостаточной. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. И, конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакции международного сообщества. Многие просто отказываются от реакции, что с нашей точки зрения является непростительным», — указал он.

Ранее в этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о намерении добиваться от международных организаций осуждения убийств российских журналистов националистами.

Накануне стало известно о гибели российских журналистов в зоне СВО, среди которых был корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Все произошло внезапно: журналист находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Националисты нанесли по авто удар двумя ракетами HIMARS. Никто из них, к сожалению, не выжил.

Кроме того, в результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Ранее, писал 5-tv.ru, сенатор Константин Косачев заявил, что  гибель военкора Федорчака — продолжение нацистской практики Украины.

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