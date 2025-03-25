Умерла Галина Марченко, 25 лет озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 102 0

Умерла Галина Марченко, 25 лет озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Умерла Галина Марченко, 25 лет игравшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: Мудрац Александра/ТАСС

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В разные годы Галина Александровна играла также других телевизионных героев — Хрюшу, Степашку и Мишутку.

Умерла актриса Галина Марченко, наиболее известная как кукловод детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», ей было 88 лет. В течение 25 лет она исполняла роль вороны Каркуши, до этого ее персонажами также были поросенок Хрюша, зайчик Степашка и медвежонок Мишутка. Любимым миллионами малышей и взрослых героям Галина Александровна отдала почти полвека своей жизни. О ее кончине сообщили коллеги, опубликовав трогательный некролог на официальном сайте программы.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. Она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре, а также режиссерские курсы училища имени Щукина. Работала в труппе Центрального детского театра, в Ульяновской, Калининской и Куйбышевской филармониях. Волею судьбы она попала на Центральное телевидение в 1975 году и на этой стезе раскрыла новые грани своего таланта.

«Галина Александровна быстро освоила сложную технику работы с куклой, а все остальное решил ее голос. Кого только из кукольных сказочных персонажей не переиграла она за эти годы: мальчиков и девочек, ежиков и белочек, исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе „Спокойной ночи, малыши!“. И в каждую куклу она вкладывала частицу своей души», — подчеркнули коллеги.

До 1998 года ворону Каркушу играла Гертруда Суфимова, после смерти которой роль взяла на себя Марченко. Товарищи и друзья говорили артистке, что они с Каркушей очень похожи. И теперь персонаж, Галина Александровна называла его своей главной любовью и основным событием профессиональной жизни, потерял «вторую маму». Счастливая случайность навсегда связала актрису с программой «Спокойной ночи, малыши!», ее голос продолжает звучать в сердцах тех, кто рос на выпусках легендарного шоу.

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