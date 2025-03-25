«Великий человек и целая эпоха»: как прошли последние недели жизни Бедроса Киркорова

Ушел из жизни Бедрос Киркоров. Что стало причиной смерти артиста? И как справляется с горем Филипп? Где отец короля эстрады провел свои последние дни? Правда, что он уже долгое время не мог ходить? И действительно ли певец не соблюдал рекомендации врачей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров сообщил печальную новость: 18 марта 2025 умер его отец Бедрос. Народный артист России, человек, которого обожал весь шоу-бизнес. Он умел найти общий язык как с признанными мэтрами, так и с молодыми исполнителями.

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«Большие сейчас соболезнования его родственникам, Филиппу. Они очень дружная и светлая семья. Это великий человек и целая эпоха. Это и есть Бедрос Киркоров», — заявил светский журналист Олег Цуриков.

«Это утрата, потеря. Я даже его как-то и не представляю, что его нет. Потому что на каждом мероприятии он всегда появлялся. Я хочу посочувствовать Филиппу», — высказалась телеведущая Таша Белая.

Бедрос давно болел. У него много лет были проблемы с ногами и сердцем. Артист перенес несколько операций, одна из них — по установке кардиостимулятора. Но, несмотря на это, певец всегда вел активный образ жизни. С удовольствием выходил в свет. Однажды ради презентации собственной книги Бедрос Киркоров даже сбежал из реанимации. Не смог пропустить такое важное событие.

«Меня из больницы отпустили только на полчаса, я должен вернуться туда», — признавался он.

«Превозмогая эту боль, какую-то внутреннюю болезнь, он все равно выходил в люди. И это ему, конечно, такая хвала. Артист всегда на сцене. И так как он настоящий артист, до последнего выходил на эту самую сцену», — подчеркнул журналист Цуриков.

Прошлой весной Бедрос поднимал бокал в честь 57-го дня рождения Филиппа и желал ему здоровья и долгих лет жизни. А после этого порадовал присутствующих песней.

«Он участвовал в телевизионных шоу, давал интервью, активно занимался благотворительностью, был общественным деятелем. То есть у него была такая разноплановая, разносторонняя жизнь. Он чувствовал себя востребованным, чувствовал, что он нужен», — отметила директор продюсерского центра Мария Тарханова.

Тогда всем казалось: этот веселый мужчина в неизменной капитанской фуражке будет жить еще очень долго. Тем более что его самочувствие заметно улучшилось. В прессе даже появились новости, что в свои 91 Бедрос снова влюбился.

«Я понимаю, почему много женщин вокруг него. Потому что он потрясающий мужчина, настоящий, с энергией. Мужчина, с которым хочется быть рядом», — высказалась заслуженная артистка РФ Катя Лель.

Женщины окружали обаятельного Бедроса и добивались его внимания с юности. Но он был верен любимой Виктории, матери их общего сына Филиппа. А в 1994-м в семью артиста пришла беда — супруга умерла от рака. Киркоров-младший узнал о трагедии в день своего концерта. С этой болью ему пришлось выходить на сцену. Отменить выступление было нельзя.

Пережить боль потери Бедросу помогла новая любовь. С Людмилой Смирновой они прожили вместе 26 лет и даже обвенчались. Но два года назад певец неожиданно подал на развод. Причиной тогда называли новую помощницу, к которой у артиста якобы возникли романтические чувства. Однако вскоре ей на смену пришла другая.

«Так получается, что его жизнь сводит с хорошими людьми. Иногда с нехорошими. Но нехорошие отсеиваются, как… Легко», — рассказывал народный артист РФ Филипп Киркоров.

Сын радовался, что папа в надежных руках. Певец давно переживал, что не может постоянно заботиться об отце и быть рядом. А тот категорически отказывался переезжать в особняк Филиппа, жил в своей московской квартире.

«Татьяна, сейчас которая с Бедросом, прекрасный человек. Добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел, что он пил. Фотографии присылает», — уточнял Киркоров-младший.

«Филипп всегда очень о нем тщательно заботился, ухаживал. У него очень сложный график: корпоративы, съемки, выступления. Но я уверен, что он полностью обеспечил его жизнь так, чтобы его отец ни в чем не нуждался, чтобы у него все было, чтобы у него была медицинская помощь, сиделки. В общем, все необходимое для комфортной жизни, для комфортной пенсии, можно так сказать», — выразил мнение светский журналист Антон Беккужев.

В декабре Бедрос простудился. И, по сообщениям СМИ, не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого с той самой помощницей пытался стабилизировать свое состояние нетрадиционной медициной.

«Нельзя было лечиться, конечно, никакими пиявками, нельзя лечиться никакими настоями, отварами. Здесь самое главное — это доктор», — подчеркнула врач-кардиолог Марина Зубова.

В итоге певец попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония». В прессе пишут, что ему откачали около литра жидкости из легких. Позже выписали домой и строго-настрого запретили заниматься самолечением.

«Сердце как мотор не работает, не качает. Раз мотор не работает, начинает скапливаться жидкость везде: в легких, ноги. Поэтому это опасно, это плохо. Это застойная пневмония за счет плохой работы сердца», — объяснила врач Зубова.

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Певцу становилось все хуже. В последние месяцы он уже не мог передвигаться без посторонней помощи. Прогрессировали старые болезни, и 17 марта Бедрос Киркоров умер дома в окружении родных. Причиной называют острую сердечную недостаточность.

«Я соболезную Филиппу. Представляю, что такое для него лишиться такого источника вдохновения, такого источника поддержки. Все, что есть у Филиппа, — его дар, обаяние, харизма — это очень многое от отца. Я ему желаю выдержки, мудрости, сил», — заявил певец Митя Фомин.

В день смерти Бедроса Филипп Киркоров написал на своей странице в соцсети, что он больше не ребенок. Певец был очень близок с отцом и сейчас тяжело переживает трагедию. Многие ждали, что в этот скорбный момент поддержать бывшего мужа приедет и Алла Пугачева. Ведь когда-то она называла Бедроса одним из важнейших членов своей семьи.

Однако, по данным СМИ, певица от участия в похоронах отказалась и даже не выразила соболезнования. Но для Филиппа главное, что рядом с ним его дети. Именно Алла-Виктория и Мартин помогают артисту держаться. Ведь они самое дорогое, что у него осталось.