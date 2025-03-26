Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали на 72 часа в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. По данным пресс-службы Центра по борьбе с коррупцией Молдавии, ее не выпустят из страны как минимум в течение 72 часов. Как сообщается в материалах местной прессы, у нее забрали паспорт, а также провели полный досмотр.

Представители политического блока «Победа» рассказали «Известиям», что Гуцул направлялась в Стамбул, там у нее были запланированы встречи. Кроме того, в столице Турции глава Гагаузии собиралась решать вопросы, связанные со здоровьем. Обратный билет был куплен на 30 марта.

Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Она многократно высказывалась против решений молдавского руководства, в частности, обвиняла в ущемлении прав автономии и заявляла о стремлении к налаживанию связей с Россией. Взаимодействие с Москвой в феврале поддержали около 68% жителей региона, за европейскую интеграцию по результатам опроса выступили 12%.

Представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул возглавила Гагаузию весной 2023 года. Власти Молдавии называют ее движение антиконституционным, кроме того, обвиняют в незаконном финансировании, против его лидеров возбуждены уголовные дела, проверяются также результаты выборов. Президент республики Майя Санду вопреки законодательству не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства даже после ее инаугурации.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе.