Ничего святого: сотрудники ТЦК скрутили мужчину и бросили его ребенка в коляске

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Сотрудники ТЦК скрутили мужчину и бросили его ребенка одного в коляске

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

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Так киевский режим восполняет потери личного состава.

Киев по-прежнему всеми силами пытается восполнить потери личного состава. А поэтому с Украины приходят кадры насильственной мобилизации, которые на первый взгляд больше напоминают постановочные съемки.

Но на самом деле вот это реальная сцена из Ровенской области, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на улице скрутили мужчину, гулявшего с ребенком.

Отец отправился на фронт, а малыш так и остался в коляске посреди тротуара.

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