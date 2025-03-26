Так киевский режим восполняет потери личного состава.

Киев по-прежнему всеми силами пытается восполнить потери личного состава. А поэтому с Украины приходят кадры насильственной мобилизации, которые на первый взгляд больше напоминают постановочные съемки.

Но на самом деле вот это реальная сцена из Ровенской области, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на улице скрутили мужчину, гулявшего с ребенком.

Отец отправился на фронт, а малыш так и остался в коляске посреди тротуара.