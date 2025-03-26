Абсурдная статистика: киевский режим снова подгоняет результаты опросов под себя
КМИС: половина жителей Украины считает месячное перемирие с Россией провокацией
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru
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В Незалежной уже не раз пересчитывали итоги общественных мнений.
Абсурд — это определение, которое сейчас очень подходит для оценки действий киевского режима.
Неслучайно сегодня, оценивая переговоры в Эр-Рияде, российский министр иностранных дел отдельно проговорил — на слово Киеву никто верить не будет.
А как иначе, если сегодня украинское агентство КМИС, это как раз то, которое за сутки четыре процента Зеленского превратило в 57 процентов, публикует результаты опроса, где почти половина жителей страны, 47 процентов, считает, что месячное перемирие — это провокация, чтобы показать, что Россия не хочет мира.
Но если Москва согласится, то 79 процентов украинцев против условий этого перемирия.
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