Абсурдная статистика: киевский режим снова подгоняет результаты опросов под себя

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КМИС: половина жителей Украины считает месячное перемирие с Россией провокацией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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В Незалежной уже не раз пересчитывали итоги общественных мнений.

Абсурд — это определение, которое сейчас очень подходит для оценки действий киевского режима.

Неслучайно сегодня, оценивая переговоры в Эр-Рияде, российский министр иностранных дел отдельно проговорил — на слово Киеву никто верить не будет.

А как иначе, если сегодня украинское агентство КМИС, это как раз то, которое за сутки четыре процента Зеленского превратило в 57 процентов, публикует результаты опроса, где почти половина жителей страны, 47 процентов, считает, что месячное перемирие — это провокация, чтобы показать, что Россия не хочет мира.

Но если Москва согласится, то 79 процентов украинцев против условий этого перемирия.

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