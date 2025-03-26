Аргентина обнародует документы о нацистах, сбежавших после Второй мировой войны

Большинство из них так и не предстали перед судом.

Аргентина обнародует документы о нацистах, бежавших в страну после Второй Мировой. Такое обещание дал сегодня президент Хавьер Милей.

По его словам, часть засекреченных файлов касается банковских и финансовых операций бывших офицеров Третьего рейха. А наиболее важные данные находятся в министерстве обороны.

То есть скорее всего список всех кто сбежал из Германии после капитуляции. Напомню, в Аргентине, например, укрывались Йозеф Менгеле - врач СС, проводивший жуткие опыты над узниками Освенцима и архитектор холокоста Адольф Эйхман.

Большинство беглецов так и не предстали перед судом.