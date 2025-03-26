Владелец агрессивнее кобеля: неадекватного собачника задержали во Владивостоке

Не только бездомные собаки нападают на людей. Во Владивостоке жители одной из многоэтажек пытаются найти управу на хозяина агрессивного питбуля. Мужчина ведет себя неадекватно и при любых замечаниях спускает свою собаку на соседей.

В пасти животного уже оказались несколько человек. Последний случай попал на камеры видеонаблюдения и телефоны очевидцев. Эти кадры уже заинтересовали полицию. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Жители этой многоэтажки боятся выходить на улицу без средств самообороны. Все из-за неадекватного соседа, который натравливает своего бойцовского пса на случайных прохожих. На этих кадрах — последний эпизод. Трое мужчин стоят у дома и выясняют отношения. Спустя несколько секунд со стороны детской площадки выбегает питбуль. Практически сразу он бросается на человека. Собака вгрызается в руку пострадавшего, пока ее хозяин удерживает мужчину на земле.

Даже когда пострадавший кричит и умоляет оттащить собаку от лица, хозяин не успокаивается и до последнего не убирает животное. Очевидцы спугнули хулиганов и этим спасли пострадавшего.

Местные жители рассказывают, что нападения происходят регулярно, якобы владелец агрессивного кобеля — наркодилер, к которому постоянно приходят гости. Соседи делают им замечания, а хозяин пса якобы в отместку спускает на них собаку.

Наркоманы, судя по этим кадрам, устроили притон прямо на лестничной клетке. Соседи уже не знают, где искать управу. Как выяснилось, владелец агрессивного животного Сергей Койдан живет в квартире своей знакомой Ольги. Он уже не раз попадал в поле зрения полицейских. По нашим данным, мужчину судили за кражу, грабеж и мошенничество, а сейчас за долги его разыскивают судебные приставы. Видимо, именно от них он и прячется в чужой квартире.

Нам удалось поговорить с хозяйкой жилплощади. Она утверждает, что соседи наговаривают на ее сожителя. Якобы на самом деле он спустил собаку не на случайного прохожего, а на наркокурьера.

«Слушайте, но я с вас просто иногда балдею! Говорю: человек приходит к подъезду, берет закладку, и вы говорите, откуда я знаю, что это закладчик?» — утверждает сожительница владельца собаки.

Видимо, точно такую же историю Койдан рассказал и полицейским, которые задержали его после того, как кадры с нападением собаки разлетелись по социальным сетям. Впрочем, стражи порядка не поверили владельцу питбуля и привлекли его к ответственности.

«Сотрудниками полиции собраны материалы… Несоблюдение общих требований содержания домашних животных влечет наложение административного штрафы», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Теперь владелец агрессивного животного должен оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Но местные жители уверены, что даже эти деньги он отдать не в состоянии. Просто сумма его основного долга немного подрастет.