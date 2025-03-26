В Крыму почтили память военкора «Известий» Александра Федорчака

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Власти республики накануне посмертно наградили журналиста орденом «За верность долгу».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Память нашего коллеги, военкора «Известий» Александра Федорчака, почтили в Крыму. Его фотографии, а также даты рождения и гибели, появились на телевизионной башне в Симферополе.

Крым — не только малая родина Александра, но еще и место, где началась его журналистская карьера. Власти республики накануне посмертно наградили корреспондента орденом «За верность долгу». Эту награду вручают тем, кто в экстремальных условиях продолжает выполнять служебные обязанности.

Александру было 28 лет. Он погиб в понедельник, когда украинские боевики обстреляли машину из артиллерии. Вместе с ним погибли и двое коллег с телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

 

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