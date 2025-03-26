Самолет Ан-12 опрокинулся при посадке в Новом Уренгое

Грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно выполняло коммерческий рейс по маршруту Сабетта-Новый Уренгой. При посадке на аэродром в конечной точке назначения у Ан-12 надломилась левая стойка шасси, в результате чего произошло выкатывание самолета на боковую полосу.

Известно, что на борту самолета находилось восемь членов экипажа. Как уточнили в департаменте здравоохранения региона, из них был госпитализирован один человек. Угрозы жизни пострадавшему нет, отмечает ТАСС.

По факту произошедшего организована проверка.

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