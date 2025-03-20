Камеры по всему дому? Майкла Джексона обвиняют в тайной съемке детей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Экс-горничная Майкла Джексона обвинила артиста в тайной съемке детей

Бывшая горничная Майкла Джексона заявила, что поп-артист снимал на видео детей

Фото: Maillard Sebastien/ABACA/ТАСС

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Бывшая горничная поп-короля США уверена, что эти записи могут изменить наше представление о знаменитом музыканте.

Бывшая горничная певца Майкла Джексона обвинила музыканта в съемке детей на скрытые камеры. Об этом сообщает издание RadarOnline.

По словам экс-сотрудницы артиста, на ранчо знаменитости Неверленд, где часто гостили несовершеннолетние, было установлено множество скрытых камер и подслушивающих устройств. Записи Джексон хранил в своей спальне, но после того, как появились первые обвинения в растлении детей, все материалы исчезли.

Некоторые из гостей поп-короля, позже обвинили его в педофилии и выпустили об этом два документальных фильма. Эту версию событий и подтверждает бывшая горничная исполнителя. Она уверена, что пропавший архив может «изменить все» и доказать виновность Джексона.

Женщина также уточнила, что когда несовершеннолетние оставались в доме артиста, то они всегда ночевали в одной из комнат, ближайших к спальне самого певца.

Однако слова горничной и тех, кто якобы пострадал от действий звезды, опровергает телохранитель музыканта Джимми Ван Норман. Он уверен, что все они пытаются заработать на «сфабрикованной истории».

«Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося любого ребенка, которого Джексон принимал на своем ранчо Неверленд в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — высказался Норман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Калифорнии найдены неизданные песни Майкла Джексона.

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