«Она помогала»: Софья Стужук родила пятого ребенка в бассейне при дочери

Блогер не видит в этом ничего странного.

Блогер и многодетная мама Софья Стужук родила пятого ребенка в надувном бассейне у себя дома. Ее муж Антон Левданский и дочь Оливия были рядом с ней в этот момент. Всеми подробностями Стужук делилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

«Я привыкла рожать ночью. Но в этот раз все пошло иначе. Все детки очень ждали, когда появится ляля. Дэвид и Лола были в школе. Оливке было очень интересно. Пугалась ли она? Нет. Переживала ли? Конечно. Это адекватно. Она помогала», — написала блогер.

Стужук уверяет, что трехлетняя девочка сама захотела помочь маме в этой ситуации. Она почти все время была рядом, поддерживала ее и спрашивала, больно ли ей.

Блогер же честно отвечала — больно. Она не хотела скрывать правду от своих детей и считает, что подобный опыт будет очень полезен дочке в будущем. Однако, по словам Стужук, когда начались потуги, девочка все же вышла за дверь и ждала, когда все закончится.

Многие подписчики резко раскритиковали решение блогера привести дочку на собственные роды, так как это может плохо сказаться на ее психике.

В общей сложности это процесс занял двое суток, так как схватки были нерегулярными и с разной продолжительностью. Малыш в итоге родился, но никаких подробностей семья пока не приводит.

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