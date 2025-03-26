Развитие Арктики обсуждают на международном форуме в Мурманске

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Повышение качества жизни позволит привлечь в Заполярье ценные кадры и создать новые рабочие места.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Одна из приоритетных задач России сейчас — ускорение развития Северного морского пути и освоения арктических территорий. Планы и перспективы обсуждают сегодня на международном форуме в Мурманске.

Работа в этой сфере должна быть комплексной. Одно из ключевых направлений — обеспечение достойных условий жизни и труда в Заполярье. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь ценные кадры.

«Арктика — это огромная ресурсная база и эффективный транспортный коридор. По оценке экспертов в Арктике находится свыше полутора тысяч триллионов кубометров газа и 83 миллиарда баррелей неразведанной нефти. Это порядка чуть больше 13% от всех мировых запасов. Важно вовремя и оперативно реагировать и перераспределять ресурсы на свои направления развития, которые помогут России закрепиться и улучшить свою позицию в качестве лидера на Совете Арктики», — сообщил помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин.

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